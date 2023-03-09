雖然市場風向忽東忽西，但多數投資機構認為，今年風險性投資轉趨積極，不少成長型股市的進場訊號已經浮現。瀚亞投信建議投資人，掌握市場「拐點」進場，投資組合鎖定「美、印、台」成長鐵三角市場，利用定期定額紀律投資，掌握市場搶反彈契機。

瀚亞投信建議投資人若追求資產成長，上半年先以投資組合配置搶進，鎖定印度(40%)、台股(30%)、美股(30%)三大市場。回顧自2003年~2023年共20年期間，美股、印度及台股等主要報酬指數走勢均為向上；若進一步透過定期定額方式，針對上述投資組合比重進行績效回測，結果在複利累積加乘下，投資組合呈現報酬成果亮眼。

今年以來，美股為首的股票資產反彈，尤其壓抑已久的科技股隨著逐步去化庫存、利率見頂等情況，重新吸引資金布局。甩開去年市場逆風，包括高庫存與高通膨壓力等最壞狀況，今年可望隨著通膨回落，資金回流科技股之際，尋找股價低估之標的進場。

瀚亞美國高科技基金經理人林元平表示，AI風潮及新的伺服器CPU自去年第4季就已開始陸續上市，除將帶動DDR5記憶體與PCIe-Gen5新一輪的增長，人工智能、電動車和自駕的長線增長動能看俏。尤其AI題材正熱，加上物聯網、車用電子(主被動安全及自駕)、元宇宙、資料中心、5G等結構性需求增長，持續帶領半導體產業下波成長，中長期具吸引力，可搶先掌握此波反彈，定期定額布局美國科技股。

印度率先走出疫情風暴，去年股市更在經濟復甦帶動下創下歷史新高。今年起將是印度的黃金10年，坐擁人口紅利、經濟成長全球之冠、基礎建設發展及財政改革、經濟轉型等多元題材，符合成長股市首選。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，升息趨緩有助於新興市場反轉，全球新興市場復甦可望由印度領頭，今年經濟成長率預估超過6%，加上印度財政基本面好轉、資金行情延續，行情紅利看漲；此外，印度股市過去總是快速收復高點，今年以來出現難得修正，加上印度市場與成熟股市相關性較低，值得投資人把握買點，納入全球資產分散配置的一環。

美國等主要國家經濟可望軟著陸，以科技、外銷為主的台灣景氣可望隨著全球景氣回溫，逐步走出谷底。台股電子與傳產皆具新亮點，科技股有新應用題材，如近期橫空出世的ChatGPT，帶動AI概念股；傳產內需則有國內疫後復甦題材，看好零售與餐飲。投資人可逢上半年指數打底階段進場，迎接下半年反彈行情。