南投立委補選綠營險勝，各界都認為民進黨主席賴清德現已定於一尊，前立委沈富雄甚至認為，蔡英文總統的英系立委已經跳船。然而前扁辦主任陳淞山8日卻指出，民進黨現在還不是鐵板一塊，因為各派系在4、5月的黨內初選還有一場非常嚴重的廝殺。

陳淞山在節目《千秋萬事》表示，從民進黨幕僚角度來看，賴清德最重要的問題是新潮流系，要宣布退出新潮流，民進黨才是真正的整合、真正的團結，這也是賴最大的致命傷。陳淞山提到，其他派系如果看到都是新潮流當家、都是新潮流在分人事、資源，那幹嘛要出力幫忙，民進黨人最擔心的，就是總統被新潮流派系把握。

另對於沈富雄提到英系向賴清德投誠一事，陳淞山強調，刀刀見骨的民進黨內初選是必須面對的，他還加碼爆料，黨內派系在幾個月前就開始買民調公司，準備操作初選民調，其中甚至還有派系花了好千萬。他稱，一般為了新聞操作的民調不可信，做長遠的民調才可以信任。且以前他們做民調是買電話，現在買民調公司，裡面的軟體設計就可以上下其手。

除此之外，陳淞山認為，賴清德是非選黨主席不可，因為2024總統初選時，如果黨中央還在被英系把持，導致2019被做掉的慘況再度出現，那賴清德就會跟鄭寶清一樣出走，民進黨也就會徹底走向分裂。只有賴清德選上黨主席，才能確保自己不會被其他派系聯手做掉。