北市某康復之家股東，2021年間被女住民指控性侵，案經檢察官不起訴，高檢發回續查，檢察官囑託醫院進行精神鑑定，並以女住民平日在康復之家有自主生活能力，難以認定案發時處於不能抗拒之情事，無法證明男股東有違反意願而犯乘機性交罪，再次不起訴。

男股東坦承與女住民發生性關係，當天開車載她去參加活動，車上女住民提到與男友的性生活，股東詢問女住民想不想要做，女住民回答「想」，兩人在回程途中，開進汽車旅館發生性行為。男股東辯稱，女住民都正常對話並無異狀，事後他也沒有威脅女住民不可以將此事講出去。

康復之家員工證稱，男股東只是一部分出資者，並沒有參與管理，無法閱覽女住民的觀察紀錄、生活諮詢以及心理輔導，也不會主動與其他住民聊天，並無利用權勢性交的可能。檢察官委託醫院進行司法精神鑑定，報告指出，居住在康復之家時，也有穩定交往的男友，顯示能維持人際社交活動，案發時並無「不能抗拒」的情況。

女住民在偵查中更稱，在旅館裡面兩人都是自行褪去衣物，結果後各自穿衣並離開旅館，精神鑑定報告中載明，陳述與男股東性行為過程，與一般人討論自身性生活時，表現出緊張、害羞等情狀無異，難以用女住民單一指訴，而認定男股東犯下乘機性交罪，因而處分不起訴。