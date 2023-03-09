竹聯幫明仁會、旭仁會及太陽聯盟等黑道幫派，近期陸續大陣仗舉辦春酒方式彼此串連，排場之大，以跑車、辣妹迎賓排場，造成社會觀感不佳。對此，法務部長蔡清祥今表示，檢察官全力支持掃黑，絕不容許黑道份子妨害社會安全。
蔡清祥今天受訪時表示，警政署長黃明昭已指示刑事警察局結合台北市政府警察局成立專案，檢察官會全力支持，而掃黑是目前政府重要政策，一定會強力掃黑，絕不容許黑道分子妨害社會安全、人民的生活安定。
竹聯幫明仁會、旭仁會及太陽聯盟等黑道幫派，近期陸續大陣仗舉辦春酒方式彼此串連，排場之大，以跑車、辣妹迎賓排場，造成社會觀感不佳。對此，法務部長蔡清祥今表示，檢察官全力支持掃黑，絕不容許黑道份子妨害社會安全。
蔡清祥今天受訪時表示，警政署長黃明昭已指示刑事警察局結合台北市政府警察局成立專案，檢察官會全力支持，而掃黑是目前政府重要政策，一定會強力掃黑，絕不容許黑道分子妨害社會安全、人民的生活安定。
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