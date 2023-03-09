花蓮秀林鄉水源村、吉安鄉白雲步道山區，近期密集出現「山豬吊」陷阱傷狗事件，有的尋聲救回，成了跛腳犬，有的是隔了許多天後才發現，但狗已成殘肢無法復原，甚至可能誤傷爬山民眾與清潔隊員，引發重視。警方今天說，已帶回一組陷阱，要採驗指紋，呼籲民眾勿以身觸法。

縣議員楊華美獲報，在水源村廢棄「東方夏威夷」附近又發現「山豬吊」陷阱，不僅傷動物，也可能傷及清潔隊員。（縣議員楊華美提供／王志偉花蓮傳真）

縣議員楊華美今天說，她上週會勘過水源村廢棄「東方夏威夷」附近暗藏山豬吊陷阱，未料，前兩天當地再傳出又有浪犬受傷。民眾已經把狗救出，也拆解了一組完整的陷阱，並報請吉安警分局到場勘驗。

楊華美說，現場有清潔人員反應，他們清理環境時看到山豬吊，具有危險性，根本不敢去碰觸陷阱，她與水源村長洪明輝、秀林鄉代副主席丁麗芳等人討論，建議由鄉公所主動，派專業人力在園區內進行全面性的陷阱清除，未來則可考慮加裝監視器。

現場尋獲一組完整「山豬吊」陷阱。（縣議員楊華美提供／王志偉花蓮傳真）

吉安警分局副分局長盧廣勳今天表示，警方到場拆解一組陷阱，已請鑑識科同仁帶回去採驗指紋、調查法辦，並找尋路口監視器，試圖找到可疑人車，他呼籲若民眾發現捕獸鋏等陷阱，可在第一時間向警方報案採集跡證查辦，也會加強當地巡邏追查不法行為。

花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮表示，農委會2020年公告禁用含金屬材質的套索陷阱捕捉動物。動保法規定，捕捉動物不得使用獸鋏及其他經主管機關公告禁止之方法（含山豬吊）；製造、販賣、陳列或輸出入獸鋏，違者處1萬5000元至7萬5000元罰鍰，致動物死亡，處2年以下有期徒刑，最重併科200萬元罰金。

他提醒，動保法第5條第2項規定，飼主對於管領動物要避免遭受騷擾、虐待或傷害，違者可處1萬5000元至7萬5000元罰鍰，飼主也要善盡責任。