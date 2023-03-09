高雄房市過去因為台積電進駐帶動房價飆升，不過近來整體大環境不佳，高雄房市領先拉回，有網友透露，先前因台積電議題成交相當熱烈的橋頭區，最近已出現法拍、新屋拋售潮。

有網友在Mobile01房產論壇指出，他最近一直想買高雄的透天，雖然家人已贊助自備款，但總價都很高，因為仁武透天真的太貴只能往橋頭區看，想詢問其他人是否會選擇買這邊的房子？

有網友持反對意見表示，「橋頭就是個蛋殼區，連最支撐的炒房利器台積電都要2024年才有機會開始量產，尤其橋頭近期出現不少法拍屋跟新屋拋售潮，建議再觀察一下」、「橋頭現在生活機能幾乎沒有，價位卻已經跑向未來，等到區域發展成熟至少5～10年以上」；但也有人認為「未來橋頭就是下一個農16，等橋科完工啟用後，大量高薪工作機會帶動商業和人口，房價準備大噴發」。

房市專家Sway先前在臉書表示，過去因為台積電進駐推動房價飆升的高雄，現在卻是變成六都當中房價跌最慘的，「而且這還只是剛開始而已。」Sway並列出台南估價師公會揭露的實價登錄資料，比較區間2022年8至10月，與去年11月以後至2023年2月21日，其中高雄大社區房價跌幅24.08%居前，苓雅、新興、前鎮、楠梓等地，跌幅則介於18.88％至12.19%之間，前金、橋頭區跌幅則約在8%，他直言這些區域「去年漲得越兇狠，今年就跌得越慘烈。」

另根據統計，高雄房市截至上週，預售屋與成屋餘戶高達2.1萬，其中左營區3314戶最多，其次為三民區2456戶，以及楠梓區2195戶。