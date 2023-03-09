「愛筆」在北宜公路28.9公里處發現一隻「野生山羌」在路中，急忙閃開後，她發現山羌疑似被嚇到站路中不敢動，她趕緊下車把山羌趕到路邊。（翻攝自Instagram「rs660_abby」）

常在Instagram分享騎重機影片的女子「愛筆」Abby有重機女神封號，她昨（8）行駛在北宜公路28.9公里處發現一隻「野生山羌」擋在路中，急忙閃開後，她發現山羌疑似被嚇到站路中不敢動，她趕緊下車把山羌趕到路邊，還被山羌咬了一口，手指出現傷痕，影片曝光網友大讚「人美心善好有愛」。

「愛筆」在Instagram上分享影片，她當時其在北宜公路上目擊前方竟有一隻山羌在路中，急忙閃避在前方停靠路邊，發現該隻山羌在路中站著不動，她趕緊前往試圖抱起山羌，山羌最後才被趕到邊坡離開，她在影片最後還放上手指被山羌咬的照片，笑說「救你還被啃，要做羊肉爐喔？」

「愛筆」事後發文說「啊啊！X！在北宜要被山羌擊落啦！」其他網友留言「牠怎會定格在路中間，感謝好心人幫忙」、「超有愛，等你很值得」、「人美心善，愛筆好可愛」、「謝謝妳的愛，讓這生命能永續」、「好有妳幫忙，小山羌得以安然度過危機」、「挺意外的，在節目上得知山羌很膽小，這樣嚇在車道上很危險」、「記得打破傷風，注意傷口！真有愛心」。