新竹一名人夫與妻子結婚逾10年，育有3名子女，某一天孩子們告訴他「媽媽的雲端記錄有異常訊息」，他心存懷疑查看妻子手機，才發現她竟與小王發生婚外情，且二人在2個月內共赴旅館開房7次，讓他崩潰向妻子提告；法官勘驗相關證據，判人妻應賠償給付丈夫15萬元。

據判決書指出，人夫與妻子於2012年結婚迄今，並育有3名子女。婚姻存續期間，他發覺妻子舉止怪異，且孩子們告知他媽媽的雲端記錄有異常訊息，於是他查看妻子手機並跟蹤她，發現妻子竟與小王7次共赴旅館開房間，2人更於通訊軟體LINE以「老婆」、「老公」相互稱呼，且妻子還謊稱所懷小孩是與小王所生，人夫不敢相信妻子竟與小王發生婚外情及性行為，氣得向妻子提告求償50萬元。

然而人妻並未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀為任何聲明或陳述。

法官勘驗人夫其提出之手機翻拍畫面、LINE對話紀錄等證據，發現人妻確實曾與小王不倫交往並發生婚外性行為，已逾社會一般通念所能容忍異性社交之範圍，侵害丈夫配偶權，判她應賠償給付丈夫15萬元。