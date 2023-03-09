國際羽球品牌VICTOR 1968年創立，致力研發頂級羽球拍、羽毛球、羽球鞋等羽球全品項產品，持續為羽球運動注入創新技術與思維。為慶祝品牌55週年，VICTOR攜手旗下頂尖球星台灣球后戴資穎等五組國際好手，登上紐約時代廣場巨型螢幕，紀念品牌重要時刻。

VICTOR長期深耕羽球市場，不僅是BWF世界羽聯、丹麥羽球國家隊、大洋洲羽球協會官方合作夥伴，也長期贊助支持各國優秀羽球選手。除「小戴」戴資穎外，包括世界冠軍印尼傳奇男雙塞提阿萬／阿山、馬來西亞第一男單李梓嘉、印尼第一女雙拉哈育／拉馬丹蒂、丹麥男單好手安東森、羽球王子王子維等皆是持VICTOR裝備征戰世界羽壇。VICTOR同時也長期投入資源培育台灣年輕好手，新科世界青少年男單冠軍郭冠麟、排名賽冠軍黃郁豈等皆是VICTOR贊助球星。

VICTOR品牌精神 "READY TO WIN" 強調戰勝自己，永遠做好準備迎接挑戰。55年來，VICTOR持續打造優質且創新的羽球裝備，並研發多項羽球專利技術，協助國際選手挑戰巔峰，陪伴羽球愛好者享受羽球樂趣。

躍上紐約時代廣場除了象徵品牌成立55週年的里程碑，也期許將羽球運動推展到世界更多角落，不論場上場下，一同和VICTOR實踐 "READY TO WIN"！