藝人郭碧婷於2019年與香港娛樂大亨向華強長子向佐結婚，卻在去年爆出婚變，外界十分關注婚姻動向。好久不見得郭碧婷終於在今(9)日現身婆婆向太（陳嵐）的影片中，互動良好疑似要粉碎婚變謠言，卻不料被網友指出「劇本痕跡太強，根本擺拍」。

郭碧婷結婚3年多為向家先後生下一女一子，原本的幸福婚姻，卻在向佐婚內出軌證據連環爆後產生變化。婚變後，因為雙方一直都沒有表態，讓爭議越來越大，即便在婆婆向太不斷力證小兩口關係根本沒事，但網友依舊半信半疑，畢竟向佐在出軌風波爆出後神隱，而郭碧婷也鮮少更新動態，每次曬全家福也都獨漏老公向佐。

近日，向太特別放出一段影片，開頭郭碧婷就入鏡一同拍攝，讓許久不見郭碧婷的粉絲驚喜不已，而在影片中郭碧婷對婆婆向太互動輕鬆，也會隨意的和她撒嬌，看起來婆媳關係極好。

雖然有人表示郭碧婷現在這樣在家當貴婦，即便老公鬧出軌也有婆婆護著，豪門婚姻應該算平穩，也認為向太這是在力證郭碧婷的正宮地位。但也有網友認為影片劇本痕跡太重，兩人也有可能是擺拍演出來的好關係，但郭碧婷與向家關係究竟如何，令外界好奇不已。