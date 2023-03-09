Barry Chen即將推出新專輯《Rose Again》。（華納音樂提供）

Barry Chen相隔2年推出全新專輯《Rose Again》，除了邀請昔日戰友瘦子合作，ZENBØ、JessieC、國蛋GorDoN、JAYRoll、FRαNKIE阿法等圈內「OG級」的創作音樂人也出手力挺，新專輯作品將 Barry一直以來相當喜歡的 NBA 籃球員「飆風玫瑰」 Derrick Rose 為概念發想，尊敬他在日正當中的巔峰之時，卻突遭遇受傷變故，成為板凳球員；然而他沒有想過放棄，反而將這些傷成為轉變契機，隔了幾年後他成為眾人眼中的傳奇。

Barry 深受 Derrick Rose 故事激勵，也特別有感觸，因為自己也是在發跡時被眾人看好的明日之星；自己的饒舌之路在看似光明之時，卻緊接著遭逢挫折與變故。過去他除了曾被媽媽潑冷水直言：「不要以為你可以當明星啦，明星都長這麼帥。」最慘時更有2年幾乎沒有演出，儘管機運不如人，他卻從未想過放棄，直到如今再次站上舞台抓住眾人目光，也期望能像「飆風玫瑰」般再創佳績，正如專輯名稱及主打歌《Rose Again》所提及：「無論曾經暴雨沖刷，無論暗夜弱光單薄，向下扎根活得倔強，殺不死的必將瞬閃再起。」十足的說明了 Barry 的過人決心。

專輯視覺拍攝以 Barry不認命、不服輸的形象打造硬漢風格，攝影師將「拳擊」結合視覺，Barry肩上更掛著拳擊手套，象徵著人生就像一場場的比賽，從戰鬥堅持到最後並且絕不放棄、突破困境的模樣。此次拍攝Barry突破過往尺度，展現因泰拳鍛鍊而成的好身材，他笑說：「會開始練拳是因為經紀人的建議，她曾經跟我說如果有情緒、想嗆人的時候，不如把這力氣拿來鍛鍊身體；現在的收穫是覺得怎麼沒有早點開始。」

隨著專輯即將推出，Barry 也將舉辦睽違許久的專場演出「Barry Chen - Rose Agian 台北演唱會」，除了好友共襄盛舉，他也希望邀請家人、老友們來觀賞演出。Barry說：「我也會表演一些隱藏版未收錄的歌，目前心裡滿平靜的不會覺得緊張，很期待跟大家見面！」身為人父的他也分享當邀約女兒來看演唱會時，女兒只表示「再考慮看看」，可愛的父女互動讓眾人莞爾。