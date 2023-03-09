直播帶貨牽動香港影視股股價。從3月1日TVB宣佈，透過旗下上海翡翠東方傳播與淘寶達成合作意向，雙方年內將共同合作超過48場電商直播，TVB形容為「啟動TVB電子商貿直播的重大里程碑」，資本市場也劇烈反映。從3月3日TVB股價大漲逾51％，之後連日瘋漲，連同8日在內的4個交易日累計漲幅近250％，市值從17億港元猛增至59億港元、一洗多年股價低迷。但目前9日盤中每股12.8港元，回跌4.48％。

這也同時帶旺香港其他影視相關上市公司，8日當天邵氏兄弟控股飆漲318％、股價創出4年多來新高，9日盤中則在每股0.38港元，回跌超過25％。另外英皇文化產業這波漲幅也一度超過93％，橙天嘉禾漲超過22％。

而從7日晚間TVB在淘寶開啟首場帶貨直播，首秀由TVB旗下藝人陳敏之打頭陣，陳豪作為嘉賓參與直播，整整持續6個小時，共上架131款商品，主要包括香港本地食品、護膚品、生活用品等。資料顯示，6小時直播累計觀看人次超過485萬，最高線上人數超過3萬人，一度穩居淘寶直播間即時排行榜第二位。最終全場銷售額超過2350萬元人民幣。

對於此次TVB在淘寶直播帶貨，不少大陸網友點贊，表示「6個小時，果然是敬業的香港藝人，業務能力能打。」也有網友稱最大的IP優勢還沒發揮出來，可以創新加入唱歌、劇情表演、互動環節，多一些TVB元素的產品會更好。