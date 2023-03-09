隨著新冠肺炎疫情趨緩，出入境及居家檢疫相關規定鬆綁，許多民眾開始規劃出國旅遊。藥師提醒，旅途中難免碰上身體不適，出發前應備好藥品，尤其應攜帶5大類常備藥品，才能乘興而遊，盡興而歸。

台北市立聯合醫院和平婦幼院區藥劑科藥師黃昱臻說明，行前藥品準備取決於個人身體狀態及旅遊行程內容，但建議民眾攜帶5類常備藥品，包含解熱鎮痛藥、抗組織胺、止暈藥、腸胃藥及外用藥，可至健保藥局向藥師諮詢及購買。

她表示，解熱鎮痛藥用於治療頭痛、牙齒痛、關節痛、經痛等，還有退燒的功能。若因溫差大導致流鼻水，或接觸過敏原以致眼睛、皮膚搔癢，可使用抗組織胺緩解症狀。止暈藥則需在搭乘交通工具前半小時至1小時服用，可能會有嗜睡副作用。

黃昱臻說，在公共衛生條件較落後的地區，飲食後要注意胃腸道狀況，攜帶腸胃藥以備不時之需。要是擔心蔬菜水果攝取過少讓解便困難，亦可準備便秘藥。止癢藥膏、優碘及外傷藥膏，則可緩解傷口不適並減少感染。

此外，她補充，本身有在使用慢性病用藥或有需長期使用的藥品，行前應確保攜帶足夠藥量，也可將藥名、用法用量列成清單並註記藥品過敏史，有購買藥品或有就醫需求時，這份資料可做為參考。若要造訪瘧疾疫區，請醫師開立預防性抗生素，按醫囑服用。有登山、雪地活動等行程時，則開立高山症用藥。

黃昱臻指出，特殊族群如兒童、懷孕婦女、洗腎病人準備旅遊用藥時，建議先由醫師評估身體狀況後再選擇藥品。

黃昱臻提醒，在搭飛機時，藥品可置於隨身行李，若有需冷藏藥品，請準備保冰袋和保冷劑。各國對旅客攜入藥品管理不同，特別是管制藥品及含鴉片成分藥品，請在入境他國前確認清楚。