韓國知名健美運動選手黃喆順(황철순)，擁有斯文又帥氣的臉蛋卻也同時擁有超反差的壯碩身材，讓他自綜藝節目《喜劇大聯盟》（코미디빅리그）演出後就受到矚目，之後也經常在節目上展現結實的身材曲線，使人氣不斷飆升，IG吸引超過63萬人追蹤。而在2020年宣布與同樣是健美選手的妻子結婚並與妻子池妍兒（지연아）共同育有2子的他，8日卻被妻子於社群媒體上痛訴遭到家暴，並公開家暴影片，讓人看了怵目驚心。

黃喆順的妻子池妍兒昨日在個人IG的限時動態上突然貼文表示「因為被黃喆順毆打而變成這樣」，而照片中只見妻子的嘴跟臉都布滿了大大小小的瘀青，眼部周圍更是紅腫發紫，讓不少網友看了相當驚訝。接著他的妻子還公開了被家暴時的影片，可見當時妻子正坐在餐桌上與他疑似發生爭執，接著黃喆順便一拳揮過去，重重打在妻子的頭上，讓她無力反擊。而影片公開後也立即引起網友熱烈討論，在網路上瘋狂轉發。

事實上，黃喆順曾在2015年在首爾某飯店毆打發生糾紛的男性而被判處緩刑，2016年他又因酒駕而被逮，2021年還毆打了未經同意就拍照的粉絲。而不久前他因懷疑妻子外遇，曾在社群媒體上公開與妻子的對話內容，痛罵妻子「雖然我也是個XXX，但我幹嘛這麼努力賺錢，我幹嘛需要這麼辛苦」等等，但身高178公分、體重110公斤的他卻如此暴力對待妻子，也讓網友忍不住表示「是我也會外遇」、「太恐怖了會腦震盪吧」、「發現妻子外遇就離婚啊！動手算什麼男人」、「太可怕了，沒想到他是家暴男」、「妻子竟然被打成這樣，印象中她也是個漂亮的女生」。

“다 연출된 상황이라고?”…황철순 와이프 지연아 폭행 영상 소름 돋는 해명글 https://t.co/FKZQFrTWmc — FunToyzCollector (@superpower77777) March 9, 2023

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。