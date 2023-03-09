依據《工廠管理輔導法》、《特定工廠登記辦法》規定，申請納管的未登工廠，今年3月20日前須提送改善計畫，否則將影響納管資格。高市府經發局從今年1月起，針對3300家申請業者寄送通知書並電話提醒，已輔導2600家業者提送改善計畫，尚有700家業者未提送，今（9）日呼籲業者把握時效送件。

經發局說明，完整的改善計畫應包含外部消防水源、環保、自檢表及建築物配置圖等內容，且改善計畫經核定後需於2年內完成改善，如有正當理由無法於2年內完成改善者，最遲也應於2030年3月19日前完成，並取得特定工廠登記。

高市經發局針對3300家申請業者寄送通知書並電話提醒，已輔導2600家業者提送改善計畫，尚有700家業者未提送，今（9）日呼籲業者把握時效送件。（經發局提供）

此外，如有規畫用地變更的工廠，則必須在2032年3月19日前提出用地變更計畫，且最晚需於2040年3月19日前取得一般工廠登記，才算完成工廠登記合法程序。

高雄市路竹區設立已12年的雄順金屬公司，是在地鋼鐵伸線加工廠，也為岡山螺絲產業重要供應鏈，前2年在疫情中逆勢突圍，訂單持續滿載。看好產業發展，雄順金屬董事長陳啟祥近年持續擴增產能及人力，並積極配合政策取得特定工廠登記證。他認為，取得工廠登記是永續經營必經之路，有心持續經營的業者應積極配合，才能合法安心拚經濟。

經發局也提醒，業者應把握最後時限提出申請，若不及提出完整計畫，可先以簡易版計畫大綱送件，只需填寫工廠基本資料、勾選共同與個別措施計畫，以及外部消防水源、環保許可文件等檢核表後在截止日前送件。

經發局表示，後續若需補件的業者可再依通知盡速提出詳細資料及附件辦理補正，工廠改善計畫大綱已於經發局官網（https://reurl.cc/aaWQD7）公告，若有任何疑問，歡迎電洽特登辦公室專線：07-9697095。