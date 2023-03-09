高雄市立美術館9日舉辦「感動兔 高美特展」至5月14日。（楊舒婷攝）

高雄市立美術館9日舉辦「感動兔 高美特展」至5月14日。（楊舒婷攝）

高雄市立美術館9日舉辦「感動兔 高美特展」至5月14日。（楊舒婷攝）

高雄市立美術館9日舉辦「感動兔 高美特展」至5月14日。（楊舒婷攝）

高雄市立美術館9日舉辦「感動兔 高美特展」至5月14日，由於今年剛好屬於兔年，特展特別以「愛麗絲夢遊仙境」為意象，打造撲克兔兔牆，並攜手高雄、屏東、台南、台東、嘉義、澎湖6縣市、共40所國中小學校，畫出含有各校色彩的974件「小感動兔」彩繪作品。

高美館與學學文化創意基金會已合作8年的「藝起來學學計畫」，此計畫藉由種子教師帶領學生，探索各地方特色，打造屬於各校的專屬文化色彩；再藉由彩繪當年生肖的土坯，展現南台灣的特色。從8年前的猴年開始，高美館年年舉辦此特展，前2年雖受疫情影響，改採由線上導覽的方式，但此計畫仍持續進行。

高美館長李玉玲表示，「藝起來學學計畫」最有意義的是帶領孩子由家鄉實地踏查中，探索環境與文化特質，透過文化色彩認識台灣獨有的特色，也帶領孩子向台灣前輩藝術家學習，將家鄉所見所感轉化為創作靈感，以繪畫展現對鄉土的認同。

李玉玲解釋，呼應本次藝術家莊普以《愛麗絲夢遊仙境》的長耳兔為「感動兔」素坯原型的靈感，高美館特別以撲克牌菱形線條設計展場空間，希望帶領大家穿越時光鑰匙孔與兔子門，進入充滿奇幻與趣味的色彩仙境。

學學文化創意基金會副董事長徐莉玲表示，基金會長期推動台灣文化色彩教育，培訓全台超過1800位文化色彩種子教師，帶領6萬名國中小學生，由家鄉文化中尋找色彩靈感，並認識台灣這塊土地。而每年高美館規畫的特展，除了激勵學生全力以赴參與課程，建立其自信心；展覽期間與高美館合作的校外教學，更幫助學生培養對色彩的敏銳度與文化的感知，也激發了孩子對藝術的喜愛與熱情。

本次展覽同步發表2023年各校找尋的南台灣文化色彩200色，包括屏東地區恆春樂器「月琴黃」、客家盤花「新丁花紅」等，高雄地區戲獅甲「獅王金黃」、三鳳宮「屋頂黃」、蓮池潭「蓮花粉」、壽山國家自然公園「獼猴棕」、地方節慶籃籗會「竹編褐」、旗山農產「香蕉黃」等，嘉義地區「金鑽鳳梨橙」、民雄椪皮麵「滷肉棕」、「諸羅樹蛙綠」等，台東地區大武漁港「孃米仔紫」、排灣族美食「搖搖飯綠」等，台南地區「虱目魚肚白」、四草隧道「水筆仔綠」、大東門城「牆面白」，以及澎湖地區馬公港「海水藍」、澎湖菜宅「硓𥑮灰」等。