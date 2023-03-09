女星朱芯儀去年3月宣布罹患乳癌2到3期，挺過18次的藥物治療、6次化療以及乳房切除、重建手術，復原狀況良好，上月已拆除人工血管。昨（8日）朱芯儀歡度37歲生日，她表示重生後要更勇敢，「所以我任性的說要飛到日本，謝謝老公支持。」

朱芯儀2022年經歷很多事，除了忙著對抗癌細胞，還得接受外婆、姑姑相繼過世的噩耗；悲傷無助之餘，朱芯儀心態轉變成豁達、樂觀，決定不拚5年或10年存活率，想要開心的過每一天，與老公去解鎖很多以前沒有去過的地方。

昨（8日）是朱芯儀37歲生日，她在臉書開心地表示：「Oh my god！！！37了耶～是可以將蛋糕上的蠟燭改成問號的年紀。」話鋒一轉，朱芯儀有感而發寫道：「重生之後，要更開心，要更勇敢，要更享受自在。」因此，她決定任性地說要飛去日本，感謝丈夫衛斯理的支持，也謝謝朋友夫妻陪他們任性地飛，一起製造快樂的回憶。

此文一出，藍勾勾名人陶晶瑩、賈永婕、鍾欣怡、Melody、王彩樺、鍾欣凌、況明潔、黃小柔、律師李怡貞、寇乃馨、唐玲、熊熊、陳子玄、涂晨洋等都留言送上祝福，其餘網友也紛紛祝賀。