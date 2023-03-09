行政院代理發言人羅秉成。（黃婉婷攝）

竹聯幫仁堂旭仁會、明仁會近日接力於台北市中山區大直萬豪酒店舉辦春酒，陣仗之大引發外界關注。對此，行政院長陳建仁9日指出，對於此等囂張、公然挑戰公權力的黑道份子，要求警政署針對黑道常聚集處所擴大臨檢，掌握危害社會治安的各類不法事證，以組織犯罪儘速法辦，並要求高等檢察署加強檢肅組織犯罪的偵查作為。

行政院代理發言人羅秉成上午於院會後記者會轉述，陳建仁指出，針對近日黑道幫派高調舉辦大型宴會，引發社會觀感不佳，對於此等囂張、公然挑戰公權力的黑道份子，請內政部警政署要求各級警察機關主官務必督導，立即採取有效對策加以遏止。

陳建仁提到，包括針對黑道幫派常聚集的處所加強擴大臨檢盤查、執行掃盪，對其所經營的營運場所，應積極利用第三方警政策略，持續行政查察，偵蒐不法行為，掌握危害社會治安的各類不法事證，以組織犯罪儘速法辦，快速打擊嚴查嚴辦。

此外，陳建仁說，也請法務部轉請高檢署通令檢察官同步加強檢肅組織犯罪的偵查作為，請各有關部會積極任事展現政府維護治安的決心，讓不法幫派份子有所警惕。