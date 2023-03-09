23歲解放軍女飛官徐楓燦，於空軍航空大學以滿分的優異成績通過考核，成為大陸陸軍首位初放單飛的女飛行員，升遷進度更是打趴眾多資深前輩，年紀輕輕就成為大陸全國「人大代表」，加上與生俱來堪稱能打趴諸多韓星的絕佳顏值，不論到哪都成為萬眾矚目的焦點。

徐楓燦2017年從全國12萬名應屆高中畢業生脫穎而出，成為陸軍培養的首批飛行員，在校成績優異的她，不僅在學院軍事技能對抗賽獲得三等獎，參加實裝訓練還獲得檢飛篩選綜合成績榜首，成為首位初放單飛女學員，此外，她還協助同批9名飛行員初放單飛任務，因此接連二年被評選為優秀成員，前年從陸軍航空學校畢業後，還以優異成績通過13項考核，並登上《人民日報》、央視新聞等官方微信。

徐楓燦前年畢業成為解放軍直-20戰鬥直升機飛行員後，不到2年時間便晉升為大陸全國「人大代表」，首次進入解放軍和武警部隊代表團，平步青雲的升遷速度打趴一票資深前輩，成為大家口耳相傳的話題人物之一，知名度攀升的她，還成為2022年浙江高考的作文考題之一，此外，絕佳顏值讓她不管到哪都成為鎂光燈焦點，像是去年在珠海航展時，她負責解說直-20機型，一登場就被大批民眾簇擁要求合照，成為眾人眼中的「嬌點」，巨星般等級受歡迎的程度，足以見得她的超高人氣。