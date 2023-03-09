一名網友表示，汰換的舊iPhone放在抽屜裡讓他覺得很浪費，由於轉賣也賺不了什麼錢，好奇舊手機有什麼功用，貼文曝光，網友紛紛留言，多數人提議當作車用導航，或是當備用機，但也有人分享實用用途，建議他當分身機使用，可以上班日和休假日用不同手機，就不怕被打擾。

原PO近日於PTT八卦版指出，身邊有一隻舊的iPhone，放在抽屜裡很浪費，又不想賣掉換現金，「因為也賣了也賺沒多少，它還可以拿來幹嘛呢？」

貼文曝光，網友也給他建議，「放在車上當導航使用阿」、「當手電筒」、「拿來玩手遊」、「當鬧鐘」、「之前有人把舊手機捐給社福團體」、「去trade in換禮品卡啊」、「我都拿來放音樂」、「上課錄音很好用」、「我都當作導航用耶！導航超耗電的，分開手機用比較好」、「留著當備用機阿」。

留言中也有人分享其他用途，「可以當作分身機！放假原本的手機直接關機，假日再開另一隻手機，就不怕被打擾」、「我是拿來當成螢幕，管理軟體跟無線傳輸的OTG（轉接頭）用」。