2名華裔男子日前從美國飄洋過海來台灣，透過友人報警，在警方努力不懈地尋找下，終於讓他們與85歲的老母親團員。這一面竟是相隔23年，得來不易，當兩兄弟見到臥病在床的媽媽一時情緒激動，兒時回憶湧上心頭，警方也為溫馨團聚的畫面感到欣慰，兄弟倆事後表示，非常感謝警方幫忙。

據了解，這對兄弟現年50多歲，自幼在新北市永和區出生，由繼母孫女拉拔長大。他們定居美國這23年間，曾試圖打越洋電話尋求友人協尋，不過都沒下文；這次回台，兩人找到母親的居住地址，當時按門鈴皆未回應，中文不通、試著問鄰居也不知去處，才會請住在高雄的朋友幫忙打電話報警。

當時轄內秀朗派出所員警接到來自高雄民眾的報案，稱相當疑惑，一問之下才知道有一對華裔兄弟需要幫忙。幸運的事，一個多月前，轄內警方才接獲119通報這位老婦的疾病救護，因此有備案紀錄，此次雖然身分資料有限，員警仍透過警政系統、戶政系統、網路公開訊息查詢相關線索，才知悉年邁的孫姓女子目前人在耕莘醫院接受治療多時，才讓一家人相聚。