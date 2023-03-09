力積電受產業庫存修正、稼動率下滑影響，營運自去年第四季起明顯轉弱。因適逢春節長假及中國大陸解封後的不確定性，總經理謝再居先前法說時預期，2023年首季稼動率可能續降至約6成，使營收季減約15％，但第二季營收有望持平，並希望下半年開始好轉。

不過，法人表示，力積電前2月合併營收達首季營收預估目標約63％，表現低於預期。欲達成首季財測目標，則3月合併營收需月增達20.3～26％、回升至約44.4～46.56億元水準，在目前終端市場需求持續疲弱狀況下，認為首季營收表現可能低於預期。

力積電表示，銅鑼新廠本季將完成無塵室興建，預計第三季取得執照、試產55/44奈米產線，盼第四季至明年首季完成認證，初期月產能8500片，今年不會有重大營收貢獻，會衍生約20億元費用。而今年資本支出估達18.4億美元，較去年6.5億美元跳增。

投顧法人認為，雖然驅動IC修正趨緩，但記憶體需求仍然不佳，持續影響力積電獲利，因此維持「中立」評等。另一家投顧法人則認為，力積電今年營收下滑幅度將大於產業，目前本益比相對合理，維持「中立」評等、目標價38元。