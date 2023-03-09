伯斯鑄幣廠在聲明中坦承「過去存在一些缺失」，導致一些不合規的情況出現，但公司已經採取檢閱冶煉法等補救措施，同時也實施新流程，以確保黃金產品符合上海黃金交易所的標準。

伯斯鑄幣廠是全球主要的黃金加工廠，也是全球唯一有政府擔保的鑄幣廠。

上海黃金交易所已經就「金條不夠純」的爭議發布聲明，稱該報導內容「背離事實」，使該交易所名譽嚴重受損，將保留採取進一步舉措的權利。

此前澳洲廣播公司報導，澳洲的伯斯鑄幣廠將純度未達上海黃金交易所要求的金條賣到中國，且銷量已達100噸。根據一份內部文件，伯斯鑄幣廠從2018年起開始在製作金條時摻雜較多的銀、銅等金屬以節省成本，幾個月後工廠人員發現這些金條裡的銀、銅含量已經超出上海黃金交易所訂下的標準，但公司並未改變做法。

該報導指出，伯斯鑄幣廠在事跡敗露後曾試圖掩蓋事實。上海黃金交易所在2021年就發現有兩條金條的銀含量超標，並通知伯斯鑄幣廠。該公司在接獲上海交易所投訴後雖然展開調查，但最終以坦承「金條雜質超標」的成本過大且有損商譽，因此當時的執行長Richard Hayes指示「只向客戶提供符合要求的檢驗結果，並要求上海黃金交易所負起舉證責任」。

該鑄幣廠隨即停止了偷工減料的做法，並向上海黃金交易所表示，除了被發現雜質超標的那兩條金條之外，其他後續生產的金條都符合要求。該報導更爆料，上海黃金交易所後來選擇不公開此事，並接受伯斯鑄幣廠提出的保證。該鑄幣廠內部消息人士形容這是「最高層級的醜聞」，相關涉案人最高可能面臨5年刑期。