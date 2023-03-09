每年3月的第二個周四是「世界腎臟日」。腎臟是沉默的器官，由於早期症狀不明顯，高達9成患者處於「冰山之下」而不自知。醫師提醒，三高、吸菸、肥胖、錯誤用藥習慣等，都會導致腎臟傷害，只要能夠把前端都守好，就能避免腎臟病發生，努力逆轉台灣「洗腎王國」的稱號。

腎炎、腎病症候群及腎病變高居國人十大死因第9名，每年將近5000人因腎病過世。依據國民健康署110年成人預防保健服務資料顯示，肥胖且腰圍過粗者有2成有腎功能問題，而三高病人中有肥胖又吸菸者，近4成有腎臟功能異常的問題。

國健署長吳昭軍指出，三高（高血糖、高血脂、高血壓）及吸菸、肥胖都是影響腎功能異常的原因，腎臟是沉默的器官，出現問題初期可能不自知，如果沒有及早介入管理和改善，將導致腎功能惡化，成為慢性腎臟病或末期腎病。

為了及早預防腎臟病發生及惡化，國健署已推動全國243家腎病識能友善醫療院所，其中逾半數為基層診所。68歲的病友賴先生分享，自己10年前被診斷為糖尿病，但前幾年都沒有獲得良好的衛教，直到後來到瑞東診所追蹤治療，才知道自己的糖化血色素高達11.1％，於是他積極參與衛教課程，醫師、衛教師、營養師的指導讓他受益良多，4年下來糖化血色素已控制在5.9％。

瑞東診所院長杜柏村形容賴先生是「優良病友」，4年來參加了58堂衛教課程，並將觀念落實在生活中，飲食、運動控制良好，前前後後減重達10公斤；幾個月前追蹤檢查發現有尿蛋白問題，診斷為慢性腎病，目前賴先生正在接受戒菸服務，希望持續努力，避免腎臟疾病惡化。

杜柏村指出，由於早期腎病變症狀不明顯，高達9成病患等同在冰山之下，不知道自己罹患慢性腎臟病，定期檢測腎絲球過濾率（eGFR）和白蛋白尿，有助於找出早期腎病患者。目前國健署免費提供40到64歲民眾每3年一次、65歲以上民眾每年一次「成人預防保健服務」，可透過驗尿、抽血檢查方式，及早了解自身腎功能好壞。

台灣腎臟醫學會理事長吳麥斯表示，腎臟病有「三害」，首先是高血壓、高血脂、高血糖等三高慢性病，其次是抽菸、缺乏運動、肥胖等生活型態，第三則是醫療文化，很多民眾覺得看醫生麻煩，聽聽廣告就亂吃藥，恐造成腎臟負擔。

台灣有「洗腎王國」之稱，洗腎率高居全球冠軍。吳麥斯指出，國健署2003年開始推動腎臟病防治，陸續有很多相關單位提供支持，全國醫師也非常努力，直到2年前台灣末期腎病（透析）人數首度往下降，相信這是未來趨勢。他也呼籲民眾防患於未然，把前端守好，就能避免腎臟病發生。