高雄市勞工大學第50期11日開始報名，許多課程能培養專長或紓壓身心。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄市勞工大學第50期共計開設124門課程，包含勞動法令、時尚技能、生活應用、休閒育樂及工作技藝等5大類，其中有多達13門是新課程，從11日起受理報名。

為了讓勞工朋友認識勞動權益、培養專長或紓壓身心，高雄市勞工大學第50期共計開設124門課程，其中有多達13門是新課程，包括勞動法令類，開設「勞動實務案例研析(上)」、「就業服務人員專業職能課程」；而工作技藝類有「PowerPoint簡報設計入門班」介紹佈景主題與動畫設定；時尚技能類則有「與拼布約會」縫製個人風格的拼布作品、「美好花藝」學習花藝設計的專業。

另外，休閒育樂類有「有氧運動」鍛鍊核心肌群並矯正體態、「紫微斗數」論述命盤及實戰分享；若要培養語言及日常DIY技巧，可報名生活應用類「手作療癒勾織(左營)」、「快樂學50音」、「居家生活小物DIY(鳳山)」等各類課程。報名時間為從3月11日起至3月24日止。

開課地點為前鎮區勞工局及獅甲會館、鳥松區訓練就業中心、鳳山區鳳山地方文化館等上課據點，為讓北高雄民眾也能就近學習，特別於左營圖書分館開設「輕鬆做-植物療癒減壓課程」、「手作療癒勾織(左營)」、楠梓油廠基督教會「與拼布約會」、「植物療癒過生活」、楠仔坑圖書分館「簡易水電維修」、橋頭圖書分館「紫微斗數」、岡山就業服務站「快樂學50音」、岡山和平國小「家庭發酵食品釀造」等班別，未來勞工大學更將於鼓山區開設新班級。