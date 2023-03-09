中國文學如何「走出去」、如何讓更多中國人取得諾貝爾文學獎，全國人大代表、中國作家協會副主席、茅盾文學獎獲得者麥家認為，「不要太在乎諾貝爾文學獎」。他表示，中國作家很少獲得諾貝爾文學獎但並非作品不好，反而看到近年中國文學作品豐富、優秀作家層出不窮。但任何獎項都會帶有感情甚至政治色彩，認為諾貝爾文學獎仍是以西方價值觀為評判標準。

根據中新網引述麥家表示，對作家而言，寫作也不是為了得獎。內心裝著讀者，不斷挖掘真情實感，並用恰當的語句把它表達出來，展示人間的真情、真理，才是作家的擔當。

麥家也說，中國文學「走出去」最難的時期已經過去了。翻譯是橋樑，如何將文學作品翻譯成更容易為外國讀者理解、接受的文字在30年前是難題。但隨著中國崛起，全世界掀起「漢語熱」讓這個難題迎刃而解。

但他指出，當下中國文學「走出去」面臨的問題是進度不夠，速度和中國崛起的速度不匹配。雖然有大量的文學作品被翻譯，在國外具備一定的影響力，但和「中國製造」相比，還是相形見絀，國外民眾的接受度也有待提高。