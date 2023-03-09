巴拿馬首戰痛擊中華隊，今（9）日迎來晚接早賽程，中午12點交手同樣在昨日取勝的荷蘭，必將有一隊吞下賽會首場敗仗。巴拿馬推出效力大聯盟天使的先發投手巴瑞亞（Jaime Barria）應戰，交手曾效力中職統一獅的馬蒂斯（Shairon Martis）。

巴拿馬先發打線

第一棒：柯多巴（Allen Córdoba）（左外野）

第二棒：J.阿勞茲（Jonathan Araúz）（二壘）

第三棒：貝騰寇特（Christian Bethancourt）（捕手）

第四棒：拉莫斯（Jose Ramos）（中外野）

第五棒：提哈達（Rubén Tejada）（游擊）

第六棒：卡斯提約（Luis Castillo）（右外野）

第七棒：E.卡巴列羅（Erasmo Caballero）（DH）

第八棒：荷西卡巴列羅（Jose Caballero）（三壘）

第九棒：桑塔馬利亞（Jahdiel Santamaria）（一壘）

先發投手：巴瑞亞（Jaime Barria）

荷蘭隊先發打線：

第一棒左外野手：大普洛法（Jurickson Profar）

第二棒中外野手：柏納帝那（Roger Bernadina）

第三棒游擊手：波格茲（Xander Bogaerts）

第四棒一壘手：桂格瑞斯（Didi Gregorius）

第五棒二壘手：J.史構普（Jonathan Schoop）

第六棒指定打擊：巴倫汀（Wladimir Balentien）

第七棒右外野手：J.帕拉修斯（Josh Palacios）

第八棒三壘手：西蒙斯（Andrelton Simmons）

第九棒捕手：川普（Chadwick Tromp）

先發投手：馬蒂斯（Shairon Martis）