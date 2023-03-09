面對重要地區均陸續提出鉅額獎勵措施來推動重要產業發展，為協助台灣產業因應國際新的競合情勢，並持續扮演重要角色，經濟部於去年6月預告增訂「產業創新條例」第10條之2草案，俗稱「號台版晶片法案」，行政院隨於11月通過該草案，立法院馬不停蹄於今年1月7日三讀通過修正條文。

該法案堪稱為史上最大投資抵減租稅優惠。不過，相關細節包括適用要件之規模、申請流程與期限、審查機制及書表文件等內容，後續尚待經濟部會同財政部訂定子辦法予以規範。