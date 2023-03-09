高雄3到4月眾星雲集，韓團BLACKPINK、張惠妹、五月天等國內外巨星港都接力開唱，坐擁港灣美景的Cozzi THE Roof餐廳特別企畫一系列餐飲活動，致敬人氣女團BLACKPINK推出「粉墨狂饗茶點組」，以粉色及黑色的特製茶點呼應BLACKPINK代表色，並加碼舉辦Dress Code活動，穿著粉色及黑色系服飾或配件，即享餐食88折，活動開跑已吸引不少KOL前來朝聖，秀出各種Dress Code響應主題活動，一同感受BLACKPINK魅力，同時Cozzi THE Roof餐廳與高雄歌迷共襄盛舉，出示演唱會票根或購票證明即享用餐9折優惠。

女神團體BLACKPINK首度到台開唱，吸引大批粉絲身穿團體代表色為偶像應援，Cozzi The Roof餐廳順應熱潮，推出限定茶點「粉墨」登場，同樣身為BLACKPINK粉絲的IG知名網紅莫葵Vika，身穿浪漫粉色洋裝亮麗現身Cozzi The Roof餐廳享用「粉墨狂饗茶點組」，茶點以女星喜愛的低熱量甜點「水信玄餅」，搭配可爾必思調配而成的「初戀粉色乳酸飲」以及苦中帶點酸鹹口感的「墨韻玫瑰特調咖啡飲」，下午茶時段限量供應，每組275元。優惠活動即日起至3月31日，身穿代表色「粉墨」服裝，用餐即享午、晚餐88折優惠，一同變身BLACKPINK同款甜酷女孩。

高雄市政府為迎接多場演唱會熱潮，舉辦「加食延暢」活動促進演唱會經濟效益，Cozzi THE Roof餐廳同步推出美食折扣回饋廣大歌迷，即日起至4月30日推出優惠活動，不論是在地高雄人或為偶像遠道而來的歌迷們，持有BLACKPINK、張惠妹、五月天演唱會票根或購買憑證，即享午、晚餐9折優惠。提供多道精選海陸料理，大啖Q彈明蝦、法式羊肩排、美國乾式熟成牛排等異國風味餐點，搭配現場輕食自助吧數十款美食可盡情享用，午晚餐每人528元起即可擁有超值饗宴。