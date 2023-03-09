上月底，台南市消防局第五大隊大橋高級救護隊接獲一起永康區救護勤務案，派遣大橋高級救護技術員邱典軍、王健宇出勤，2人當天收到民眾送來台灣職籃T1聯盟10張票，當場婉拒。警消指出，曾遇民眾送紅包、禮券、水果等，頭一回收到職籃門票，但不管送什麼都不會收，「有感受到滿滿溫暖了！」

台南市消防局第五大隊表示，消防、救護都是該做的分內之事，但民眾事後的回饋反應很極端，曾有同仁出生入死救火，卻當場遭民眾嫌「動作怎麼這麼慢」，讓同仁疲於救火之際，卻也不免「心情很受傷」。

不過，也有民眾被救護後，就趕忙打聽「是誰救我（或家人）」，急忙要表達感謝的心意，警消私下表示，這些工作都是職責所在，其實並不求能收到一句「謝謝」，但有人感謝，總是備感溫暖，感覺很好。

日前第五救災救護大隊獲贈台灣職業籃球T1聯盟票券10張，價值約4000元，但執勤同仁當場婉拒致贈人感謝禮品。台南市政府消防局第五大隊大隊長鄭誌峰表示，第五大隊救護人員持續在救護專業領域精進，近日加強IV注射、骨針給藥、創傷救護急救、提升OHCA到院存活率等專業技能，也要求同仁恪守廉政倫理規範，在此感謝民眾愛心，給予同仁執勤上的鼓勵。