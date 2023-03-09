卜蜂董事長鄭武樾今日表示，因為禽流感的問題，蛋還要慢慢解決，缺蛋情況可能要到第3季末、第4季，大約中秋節才可能解決。

鄭武樾表示，雞蛋是全世界不只是台灣，國外更缺，以禽流感來說美國有49州已受感染，日本也一樣嚴重，英國也是撲殺了幾千萬隻。而且禽流感仍在傳染，而且雞鴨豬無法戴口罩也無法打疫苗，以免影響出口，所以必須從設備上去改善，

鄭武樾表示，現在雞蛋恐怕沒有想像中缺，但是消息因素，有些消費者本來要買10顆蛋，就變成買20顆蛋，已經有囤蛋的狀況，他建議民眾，可以降低吃蛋的機會，例如一天一顆，降低為多天一顆等，尋找營養價值差不多，例如豆類、蔬菜。

所以缺蛋的情況，他預期會從今年第3季到第4季，可能要到中秋節；現在天氣漸漸溫暖，所以缺蛋的情形會逐漸解決。

就蛋價方面，而農委會已經雞蛋兩波漲價，2月中才漲2元，如今又漲3元，批發價每台斤來到55元，蛋價是否還會再漲，鄭武樾認為，台灣還要考慮加上民眾的的感受，所以漲價幅度差不多了，即使再漲，漲幅也不多。

雞肉缺乏情況，同樣也是中秋節才會慢慢緩解。