民進黨主席賴清德昨在中執會上宣布「誠信條款」，至於是否有強制力，民進黨立院黨團表示，中執會上通過立委提名初選，建議現任議員不要參選，這是黨內對選舉小組要去跟有志參選的現任公職做道德性的勸導，但不是提名條件；民進黨立委劉世芳則酸國民黨落跑立委議員滿天飛，椅子還沒坐熱，就想出來選立委，這是兩黨競爭上不同的價值觀。

民進黨團指出，共要提名73個區域的立委，有些是艱困選區，會做不同調整，現任議員剛當選，國民黨甚至有議員還沒就職，就參選區域立委補選，中央黨部考量這樣的政治環境，中執會做出決議，但不是約束力，多數從政黨員都可以理解這個狀況。

民進黨團解釋，至於為何沒有強制性，是因為如果要列入黨章，必須經過全代會確定，而全代會開會是7月，恐怕會來不及，所以中執會提出不鼓勵剛當選議員參選立委，這是提醒大家對人民的承諾，這是政黨的態度，不僅是對從政黨員呼籲，也是對支持者的表態。

劉世芳表示，中執會昨天強烈建議，這是正確的方向，反觀國民黨落跑不管是立委、議員滿天飛，椅子上還沒坐熱，就想出來選立委，兩黨在競爭上完全不同的價值觀，去年底剛選上後，應該要做好做滿，除非是艱困選區需要徵召或其他協調方式，這是民進黨對全民的承諾。