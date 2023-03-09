FBI局長瑞伊（Christopher Wray）驚曝TikTok可能成陸攻台利器

美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）周三告訴聯邦參議院情報委員會，萬一對岸攻打台灣，北京可能用TikTok來掌控數以百萬人的資料，並利用這些短片應用程式來塑造輿論。

據CNN新聞網8日報導，瑞伊是在接受聯邦參議院情報委員會副主席盧比歐（Marco Rubio）質詢時這麼說的。他並強調，美國人需要了解，在美國，公私領域分明，這是不容侵犯的，但對中共來說，這中間的界線是不存在的。

盧比歐主張，TikTok對國安構成重大威脅，而這是美國前所未見的。而就在前一天，美國國家安全局局長仲宗根（Paul Nakasone）才告訴美國聯邦參議院軍事委員會，他擔心TikTok可能以威脅美國國家安全利益的方式，靠短片來塑造輿論。

The Chinese government could use TikTok to control data on millions of people and harness the app to shape public opinion, should China invade Taiwan, FBI Director Christopher Wray said. https://t.co/gg6RIqBPZx — CNN International (@cnni) March 8, 2023

然而，TikTok執行長周受資本周說，北京從未向他們要美國用戶資料，就算中方政府要求，他們也不會提供。此外，他還強調，假訊息和宣傳在該平台上沒有立足之地，而他們的用戶也不想要那樣。