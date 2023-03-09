美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）周三告訴聯邦參議院情報委員會，萬一對岸攻打台灣，北京可能用TikTok來掌控數以百萬人的資料，並利用這些短片應用程式來塑造輿論。
據CNN新聞網8日報導，瑞伊是在接受聯邦參議院情報委員會副主席盧比歐（Marco Rubio）質詢時這麼說的。他並強調，美國人需要了解，在美國，公私領域分明，這是不容侵犯的，但對中共來說，這中間的界線是不存在的。
盧比歐主張，TikTok對國安構成重大威脅，而這是美國前所未見的。而就在前一天，美國國家安全局局長仲宗根（Paul Nakasone）才告訴美國聯邦參議院軍事委員會，他擔心TikTok可能以威脅美國國家安全利益的方式，靠短片來塑造輿論。
然而，TikTok執行長周受資本周說，北京從未向他們要美國用戶資料，就算中方政府要求，他們也不會提供。此外，他還強調，假訊息和宣傳在該平台上沒有立足之地，而他們的用戶也不想要那樣。
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