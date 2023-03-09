宏達電最新產品VIVE XR Elite所有包裝材料皆屬100%可回收材質，99.99%由紙質材料製成，並且99%的包裝由回收材料製成。宏達電致力提升整體營運的環境永續性，改善製程和品質標準，並持續探索能減少碳排放和提高能源效率之處。2022年榮獲台灣企業永續獎(TCSA)「企業永續報告類－資訊及通訊傳播業第二類銀級」肯定。宏達電還獲得EcoVadis所授予的永續發展銀牌殊榮，EcoVadis 是全球最受信賴的國際永續性評級平台之一。

氣候相關財務揭露(TCFD)工作小組於2015年由國際金融穩定委員會(FSB)所成立，至今已獲得全球遍佈4000多個組織的支持，其中包含台灣超過120個組織。宏達電將於今年自願性發布首份TCFD獨立報告書，成為台灣極少數以發布獨立報告書取代將訊息納入企業年度永續報告書的公司之一。TCFD其任務為擬定一套具一致性的自願性氣候相關財務資訊揭露建議，協助投資者與決策者瞭解組織重大風險，並可更準確評估氣候相關之風險與機會。2017年TCFD工作小組依據組織營運核心的四大元素建立TCFD架構，包括四個核心要素，即治理、策略、風險管理、指標和目標。