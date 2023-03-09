隔夜美股標普500指數和那斯達克指數小漲作收，道瓊指數微跌0.18%，費城半導體指數大漲2.67%。前一日由於鮑爾向國會表示央行可能加大、加快升息步伐，美股全面重挫。
恆生科技股指數目前小漲0.13%，攜程集團跌逾3%，跌幅最大；其次為明源雲跌2.8%。蔚來漲3.2%，表現最佳。
國泰航空目前下跌3.6%，其去年應屬股東虧損擴大至65.48億港元，並宣布不配發股利。
聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）第2日在國會備詢時表示下次的升息幅度尚未拍板，隔夜美股回穩，受此提振，周四香港恆生指數盤中微升0.06%，報20062.8點。國企股小跌0.2%，報6715.08點。
隔夜美股標普500指數和那斯達克指數小漲作收，道瓊指數微跌0.18%，費城半導體指數大漲2.67%。前一日由於鮑爾向國會表示央行可能加大、加快升息步伐，美股全面重挫。
恆生科技股指數目前小漲0.13%，攜程集團跌逾3%，跌幅最大；其次為明源雲跌2.8%。蔚來漲3.2%，表現最佳。
國泰航空目前下跌3.6%，其去年應屬股東虧損擴大至65.48億港元，並宣布不配發股利。
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