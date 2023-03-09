再過一個月就是清明節，也是疫情鬆綁後首次大型掃墓節日，台北市殯葬處過去曾舉辦「時空郵筒」，可以讓掃墓民眾投遞想念的明信片，不過2020年起因疫情停辦3年，今年再次重新舉辦，只要18日起至4月5號止，前往陽明山及富德納骨塔掃墓之民眾，都可以現場領取明信片寫下思念投進郵筒，殯葬處納骨塔及環保葬區的服務人員會將民眾寫的明信片及卡片整理後作妥當的處理。

台北市殯葬處表示，除了時空郵筒供親友家人追思外，近年選擇樹、花葬的民眾逐年增加，殯葬處另於富德公墓詠愛園樹葬區及陽明山臻善園花葬區，依現場地貌特色分別設置「追思亭」及「回憶欄杆」，現場提供卡片，讓前來民眾可透過文字傾訴思念，親手掛在追思亭或回憶欄杆上，與思念的先人有更深一層的連結。

殯葬處表示，清明期間完後，殯葬處納骨塔及環保葬區的服務人員會將民眾寫的明信片及卡片整理後，依信仰分類成不同時段火化，將親友的思念送往天上。

另因清明期間上山掃墓人數眾多，建議民眾可分散於平日進行掃墓。殯葬處亦提供「生命追思紀念網」線上進行追思，讓不克前往現場的民眾，註冊登入後透過輸入親友姓名，在該網站上點選親友長眠區位，即可依據信仰，選擇中式或西式方式進行追思。

網頁包括：「個網公告」、「個人檔案」、「生平事蹟」、「生活相簿」、「無盡的思念」、「追思留言」等六大區，民眾都可以透過註冊後編輯相關紀念資料，透過網路進行追思。