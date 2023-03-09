Gamma是由前任蘋果音樂全球創意總監傑克森（Larry Jackson）和資深音樂人尤瑟夫（Ike Youssef）創立。

傑克森周三發表聲明指出，藝術家們不只是透過創作音樂、影片、電影、Podcast、時尚來改變當今的文化，這些人不應必須經過層層關卡才能表達自己。

Gamma表示將支持內容創作，無論是音樂、影片或Podcast，藉由2022年12月收購的Vydia公司提供影音分銷。