COZZI Blu和逸飯店·桃園館二樓「Cozzi Market逸．市集」全日自助餐廳自3月10日起至5月14日，推出「京阪料理集」，將日本京都、大阪多款經典料理巧妙融入多國自助百匯當中，除有「蒲燒鰻魚炊飯」、「赤味噌茄子田樂燒」、「鐵火卷」、「什錦大阪燒」等京阪地道菜品，更有「抹茶生八橋」、「蘋果浮島蛋糕」等多種職人手作甜品，餐廳也打造日系氛圍、妝點日本風情，讓饕客享美食之餘還能拍照打卡，平日成人1,080元＋10％、假日1,480元＋10％，活動期間單筆消費滿2,000元即可抽日本大阪單人來回機票。

Cozzi Market逸．市集推出「京阪料理集」，將最京都風味的道地料理搬上餐檯，除了有日式料理必吃的生魚片、握壽司之外，更從京都靈魂菜品漬物小菜、居酒屋道地下酒菜到精緻熟食一一呈現，其中由京漬物「醃漬紫蘇番茄」、「喜相逢南蠻漬」開胃，接著來道一秒到居酒屋的代表 - 帶點煙燻香的「赤味噌茄子田樂燒」，將日本茄子、板豆腐表面抹上厚厚的赤味噌抹醬，送入烤箱烤至醬汁收乾黏稠，口感柔滑軟嫩，還有京都野菜糯米椒入菜的「糯米椒豬肉捲」、特色深夜食堂料理「水針魚佃煮牛蒡」，都是不可錯過的美味佳餚，不僅如此，京阪最具代表性的「蒲燒鰻魚炊飯」、「什錦大阪燒」、「現煮蟹味烏龍麵」等，每一道都是代表京阪料理的逸品，不容錯過。