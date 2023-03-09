富強鑫表示，汽車零配件、運動產業、家用精品等產業主要客戶訂單需求、拉貨增長，帶動「水平對射機」、「轉盤多色機」、「兩板機」及「全電機」銷售增長，是2月營收刷歷年同期新高的主因。

富強鑫指出，富強鑫近年將轉盤多色機、全電機等設備，結合不同塑膠與環保材料創新應用解決方案的業務範疇，同時因應汽配、運動、醫療、3C等產業對於設備全製程達到節能減碳、高精準度、高效能、高安全性、高穩定性的塑膠射出成形設備，也開發iMF4.0智慧製造工廠系統，可滿足客戶未來廠務擴充彈性規劃、提升設備運作效率（OEE）、掌握與監控即時生產等多元需求。

富強鑫表示，當前全球通貨膨脹、升息、消費者終端需求疲軟、疫情等各項不確定性風險，進而影響各產業在資本支出，富強鑫第一季審慎因應。富強鑫汽車零配件、家用精品等產業客戶對水平對射機、轉盤多色機等設備有需求，印度廠、大陸杭州灣新廠，今年第二季陸續加入試量產，可增添未來營收動能。