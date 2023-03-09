前監察院長王建煊昨日宣布投入2024總統大選，他指出，若當選總統，將立刻把保外就醫中的前總統陳水扁抓回去坐牢，並在1個月內槍決所有死刑犯槍斃所有死刑犯；對此，民進黨立委鄭運鵬表示，王的人權主張很奇怪，他還是被提名的監察院長，可見當時國民黨意識形態，實在令人不可思議。有立委也指出，「總統不是皇帝，這什麼時代，還可以把人統統抓去槍斃？」

針對死刑犯槍決的部分，民進黨立委劉世芳表示，刑法還有保留，幾個死刑犯都還在非常上訴的過程，法務部都是依法執行，王建煊所提到的反映他老人家的憤怒。

民進黨立院黨團批評，總統不是皇帝，這什麼時代，還可以把人統統抓去槍斃，死刑還在刑法內，被判決定讞的死刑犯，就是等著執行，尊重法務部，但對於王建煊的說法是非常中國式的霸道文化，不喜歡就拖下去斃了、宰了，如果要選總統就好好競爭，但不是大帥，時代不一樣，台灣是民主的社會，一直往前走，但觀念卻沒有往前走。

鄭運鵬則表示，王建煊的人權主張很奇怪，他還是被提名的監察院長，可見當時國民黨意識形態，令人覺得不可思議。