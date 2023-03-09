為遏止幫派份子假藉春酒的名義彰顯黑惡勢力，三重警方昨晚對幫派據點實行大規模臨檢，共查獲通緝犯1人，並逮捕毒品犯3人，戰果頗豐；三重警分局長張國哲強調，對於任何挑釁公權力之行為將嚴加究辦，展現警方嚴正執法決心。

近期幫派份子舉辦春酒聚會，各堂口為彰顯自身勢力無所不用其極，不僅利用網路號召成員，遇不聽從者甚至訴諸街頭暴力、聚眾鬥毆，其惡劣行徑讓民眾心驚膽顫。

對此，三重警分局8日晚間動員70餘名警力針對幫派組織賴以維生的KTV、養生館、按摩院等行業處所及招待會所進行大規模臨檢，同時實施封閉式路檢，配合聯外橋樑攔截點，對黑惡勢力進行強力緝查、斷絕金流，爭取徹底瓦解犯罪組織，對黑惡勢力斬草除根。本次行動共臨檢16處據點，設置聯外橋樑攔截點6處。

據了解，本次行動共查獲通緝1件1人、毒品案3件3人；張國哲表示，警方將持續不定期規劃實施臨檢，絕不容許幫派及各類犯罪危害社會治安，對於任何挑釁公權力之行為將嚴加究辦，展現警方嚴正執法決心。

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