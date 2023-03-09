國立台東大學數位媒體與文教產業學系畢業展作品與連結在地文化，學生作品「遊杉玩水」探討台東海洋保育議題。（蔡旻妤攝）

國立台東大學數位媒體與文教產業學系畢業展「東感光波」登場，展出作品包含動畫組、遊戲組以及數位創作組3大類型，風格多元豐富，不少作品內涵與在地息息相關，盼做為文化新載體。台東大學表示，主題「東感光波」意味著準畢業生在台灣東部學習、感受並蓄積創作能量，另5月將在高雄展覽館展出。

學生以數位創作為基礎，將在台東所感知的人文風情，同心協力匯聚成大絕招，向大眾呈現最好的1面。學生郭冠妤說，「不只畢業創作，也是我們班的代表作」，展場以繽紛豐富的泡泡為主視覺，如同班上的氛圍，彼此雖是特立獨行的個體，卻也能團結凝聚在一起。

展出的11組作品包括動畫、遊戲、體感互動等類型，不少作品內涵與台東息息相關，如探討海洋保育議題「遊杉玩水」跟「See You Next Time」；結合複合媒材與停格動畫，呈現出魯凱族女性生命經驗故事的作品「Mathariri」；以動畫結合台東在地鯉魚山的傳說「妖見」。

此外，展場中除了呈現各小組團隊深度的數位內容，還設有「數位互動牆」，以及與作品連結的趣味活動，為整體展覽增添豐富互動性。

系主任賀俊智說，呼應「文化需要新的載體」，學生藉由數位創作，盼使在地文化與傳統被更多人看見，期盼廣泛傳遞進而邁向文化永續的願景，他說，學生的作品1屆比1屆成熟、完整，展出前也積極透過校內外宣傳、網路社群推播，拓展學生創作心血的能見度。