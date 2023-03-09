花蓮區農業改良場近期發現有秧苗出現稻熱病，呼籲育苗場即可施藥防治，並請農友巡田時多加留意以利即時處理，避免病害蔓延。（花蓮區農業改良場提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮區農業改良場近期發現有秧苗出現稻熱病，呼籲育苗場即可施藥防治，並請農友巡田時多加留意以利即時處理，避免病害蔓延。（花蓮區農業改良場提供／羅亦晽花蓮傳真）

俗話以「春天後母面」形容早春天氣陰晴不定、冷暖無常，難以捉摸，以致水田中的秧苗較易染病，花蓮區農業改良場近期發現有秧苗已出現稻熱病，呼籲育苗場即可施藥防治，並請農友巡田時多加留意以利即時處理，避免病害蔓延。

花改場指出，初春早晚溫差大，水田中剛播下的秧苗，面對乍暖還寒不穩定的外在環境，抵禦病蟲害的能力會降低，較易在此時期感染水稻栽培區最重要的真菌性病害之一「稻熱病」，其中，環境溫度、降雨量與氮肥施用情形皆與病發有密切關係。

如溫度適宜且相對溼度高於90％以上，就容易快速發病，降雨日數愈多，發病愈趨嚴重，若未能及時防治，病菌能在短時間內迅速感染稻株，彷彿瘟疫般蔓延擴散，因此稻熱病也有「稻瘟」之稱。

花改場針對防治策略說明，除可選擇抗病品種，降低稻熱病發生機率，農友在肥培管理上應注意切勿過施氮肥，氮磷鉀三要素須配合，由於此時期溫度較低，水稻生長緩慢，農民往往會增施肥料以促其生長，卻造成稻株徒長且葉片質地薄弱，以致染病機會大幅提升，因此不可偏施氮肥，以免加速病況發生。

花改場表示，如秧苗定植前，葉片出現葉稻熱病感染型病斑，不建議農友將染病秧苗盤種植至田中，或可先行施藥防治再插秧；若已移植至田中且植株尚小或不適用噴藥車，可改用無人機施藥。如欲使用化學農藥進行防治，核准藥劑可參考動植物防檢局農藥資訊服務網，施用時請遵守相關規定及注意事項。

花改場最後也提醒有機栽培的農友，經多年田間試驗評估證實，施用中性化亞磷酸可有效預防稻熱病發生，建議稀釋1000倍後噴施，每7天施用一次，連續施用2至3次，可減輕發病。有關疫情資訊，可留意農改場發布的警報，病蟲害防治服務專線（03）8535915。