就算杜蘭特突然傷退缺陣，別忘了太陽還有當家射手戴文布克！布克9日先發只打28分鐘，就有投23中17，含三分球投10中6，轟下全場最高44分的凶猛火力表現，帶領太陽132比101轟垮來犯的雷霆，也拿下4連勝，目前仍居西區第4，跟並列西區第2的灰熊與國王還有2場勝差。

儘管杜蘭特突然因為賽前熱身扭傷腳踝沒打，戴文布克卻在首節投10中7，含三分球投4中2，獨拿17分，幫助太陽很快擴大領先到兩位數，儘管雷霆一度從16分落後追到4分，布克卻再展現得分爆發力，打完上半場，太陽60比52領先，布克已拿30分。

戴文布克第3節才打沒多久，就因吞下第4犯提前離場休息，沒想到太陽換成保羅與泰倫斯羅斯火力全開，不僅幫助太陽重新拉開，末節更擴大領先到30分以上的懸殊差距，布克卻持續留在場上飆分，直到個人得分突破40分才肯退場休息。

除了戴文布克火力全開演出，泰倫斯羅斯也替太陽投進6顆三分球，替補貢獻24分，保羅18分、9助攻、4籃板及4抄截，艾頓12分、8籃板；雷霆以瓦特斯23分最高，曼恩14分，不過雷霆沒讓亞歷山大、傑倫威廉斯兩名主力上場。