明（10日）為罕見地支四卯，是造命開運的好時機，命理師谷帥臻在《旺好運》運勢專欄指出，明天為癸卯年春節後第一個造命開運大八字，對於丁卯年、癸卯生，或天干丁年、壬年，或生肖兔、狗、豬、羊的人感應能量將會最強，並可把握早上5點至7點的黃金時段來搶氣祈福，就可催動財運、貴人運和事業運。

谷帥臻接著提到，該日與個人年命形成「財」、「官」、「印」或「祿」、「馬」、「貴」，者，可催動財運、事業運、貴人運、效果最好。由於「地支一氣」為造命大八字特殊的格局，每年只有一個月份2至3天，才遇上這種特殊格局，所以一定要把握開運時機，幫自己趨吉避凶提升整體運勢。以下為谷帥臻老師所提供的7步驟來實施祈福。

1、 清淨自己：

可用沐浴將自己清洗乾淨或使用精油香氛，在眉心、太陽穴、手腕處點上精油。

2、淨化家宅：

焚香淨化家宅四個角落與宅心，改善空間的磁場。

3、 準備供品：

可準備清香、蠟燭，酒，水，或五色金紙錢一份。

4、 佈施收據一份：

這天可行善佈施，捐款、做善事、多說好話，將積累福報，功德最大。

5、製作元辰紙：

將自己名字，出生時間，居住地址，祈求的三個願望寫在一張紅紙上。

6、設桌拜拜：

在家中「東方」設案桌供拜，焚一爐好香續氣，點一盞蠟燭燈照亮元辰紙，元辰光彩可消災解厄，增強運勢催旺轉運。

7、靜心打坐：

若能加上靜心打坐十分鐘，念誦經典或基督教讀聖經，就可收納天地之氣，安定心神，增強好的能量運勢。