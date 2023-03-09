由美國調查機構蓋洛普（GALLUP）最新民調顯示，美國人對中國大陸的好感直線下滑、創下歷史新低，僅15％的美國受訪者對中國大陸持有好感，且認為中國是美國最大威脅的受訪者達到50％，甚至超過俄羅斯。此外，77％的美國人對台灣有好感，比2021年高出5個百分點，創下從1996年進行這項調查以來的歷史新高。

據香港01引述調查結果顯示，每10個美國人就有超過8個對中國抱持負面觀感，其中占比45％是非常負面、39％是大致負面。美國民主黨和無黨派者都對中國高度沒有好感，當中對中國大陸有好感的各僅有17％、18％；共和黨人只有6％對中國有好感。

此外，50％的美國人認為中國大陸是最大威脅，甚至超過認為俄羅斯；美國人認為俄羅斯是最大威脅的比率為32％。66％的美國人認為中國軍事對美國構成重大威脅、64％認為中國大陸經濟力量對美帶來重大威脅。

針對民調結果，《環球時報》前總編輯胡錫進發長文表示，中國招不招美國人恨，已經不取決於是否對美友好，而取決於中國的相對富裕和強大，以及中國獨立自主讓美國很不舒服，因為中國沒有做日本那樣的美國奴才。