P. LEAGUE+在9日公佈與國際科技領導品牌LINE正式結盟為「數位策略合作夥伴」，展開PLG的「破圈計畫」。LINE在台灣擁有2100萬的月活躍用戶，其服務範疇橫跨通訊、娛樂內容、數位行銷、電商、金融科技、虛實融合OMO六大產業領域，以數位科技豐富用戶生活。

今日雙方正式攜手合作，未來PLG將與LINE長期深度合作，從內容整合、技術應用、社會參與文化教育等構面、創造多點串連，發揮正向影響力，期許用更全面、更生活化的方式進入每位球迷的視野中，共同深耕台灣籃球市場。

雙方首波合作，將主打近期加盟高雄17直播鋼鐵人的林書豪，第一次要與擁有「全台主場」的台北富邦勇士頭號球星林志傑的正面對決，這一場全台籃球迷引頸期盼備受矚目的「豪傑對決」，將於10日在高雄鳳山體育館上演。LINE旗下內容服務LINE TODAY也將於本場比賽首次加入PLG的賽事轉播行列，提供球迷更多收看賽事的管道，也期待未來創造出不同的觀賽體驗。

PLG邁入第三季，從本季初就喊出要讓PLG能更融入大家的生活，現在與LINE成為數位策略合作夥伴，展開「破圈計畫」，將會更好的去實現此一目標。合作內容除了LINE TODAY加入轉播行列，PLG 也將透過LINE VOOM官方帳號，讓用戶在LINE VOOM以短影音格式看到賽事精華，並將攜手推出「年度好球」票選活動。

未來也將運用LINE官方帳號和LINE Beacon Network多場域的智慧推播，串連台北捷運、全台重點酒吧，讓PLG能以無死角的OMO虛實整合智慧體驗，利用LINE多元數位管道接觸更多消費者，後續還會發展更多與球迷互動的機會，例如：貼圖下載、投票互動、影音UGC等科技應用功能，優化球迷互動體驗，讓品牌深植於消費者生活之中。