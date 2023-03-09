孫協志為了夏宇童拋棄過往佛系形象。（中視提供）

棒球員宋家豪。（中視提供）

本周《飢餓遊戲》相當精彩。（中視提供）

孫協志在中視《飢餓遊戲》最新一集中的「搶婚大作戰」，為了貼有女友夏宇童的水杯卯足全力。該關卡為水杯下有著長條的薄紙，必須輕輕捲紙移動手杯，以往總是走佛系路線的孫協志，看到夏宇童照片後發下豪語：「不管她是誰的，不是我的都不行！」，看到孫協志的拚勁，蔡黃汝和峮峮都被逗樂。

本集嘉賓為因為世界棒球經典賽返台的旅日球員宋家豪，難得上綜藝節目，節目中眾人玩遊戲都怕會傷到他的右手，連孫協志也好奇：「平常有什麼禁忌？」，宋家豪則透露：「睡覺的時候盡量不要壓到右手。」

有關遊戲是尾牙很常出現的「夾鈔票」，遊戲很靠手力，所以大家推派宋家豪應戰，他即使矇眼夾鈔票，也又快又穩，讓孫協志大讚「不愧是中華隊的選手」，讓宋狠撕「遊戲黑洞」的標籤，甚至成為遊戲王。節目中帶眾人到屏東一處可可農場，了解巧克力的製作過程，也可試吃可可果的果肉，體驗DIY製作巧克力時，峮峮竟藉機偷吃好幾口，吃相可愛。此外，上周「流連往返的飢餓之旅」收視不俗，4歲以上平均收視達1.62，頗受好評。精彩內容都在本周日(12日)晚間8點中視《飢餓遊戲》，隔周六晚間8點中天娛樂台也有播出。