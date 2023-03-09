觀察者網9日引述路透報導，加拿大自然資源部部長喬納森·威爾金森（Jonathan Wilkinson）當地時間7日晚間透露，加拿大不會強迫其三家大型礦業公司的中國國有投資者減持股份，因為此舉將帶來政策上的不確定性。

加拿大政府去年11月2日發表聲明，以「國家安全」為由，要求三家中資企業從加拿大動力金屬公司等加方企業撤資。此舉事後招致加拿大採礦業批評，讓外界對中國在加礦產業的其他投資前景產生疑問。

路透報導，此次威爾金森的表態，是加拿大政府官員首次澄清中資企業，特別是中國國企，對加礦產企業其他投資的前景。

路透報導稱，威爾金森是於3月7日晚在多倫多參加加拿大勘探與開發商協會（PDAC）年會期間受訪表態時表示：「如果你開始去回顧投資，就會產生各種不確定性，不確定一項『投資』是否真的是一項投資。」

去年11月2日，加拿大政府以「國家安全」為由，要求中礦（香港）稀有金屬資源有限公司、盛澤鋰業國際有限公司以及Zangge Mining Investment（Chengdu）Co Ltd等三家中國公司剝離其在加拿大關鍵礦產公司的投資。受此消息影響，中礦資源競價跌停。

這次表態涉及的加拿大三家大型礦業公司是泰克資源（Teck Resources）、艾芬豪礦業有限公司（Ivanhoe Mines Limited）及第一量子礦業有限公司（First Quantum Minerals Limited），它們的最大單一股東都是中國國有企業。中國國企在三家分別擁有10.3％、26％和18.3％股份。

據報導，受威爾金森表態影響和消息提振，這三家加拿大大型礦業公司的股價當天均有不同程度的上漲。

事實上，加拿大去年底發布消息，已令該國規模較小礦業公司擔憂，這些公司也正在尋求為關鍵金屬礦產資源勘探籌集資金。

不過，威爾金森還是聲稱，加拿大仍然擔心中國國有企業通過長期承購協議等機制「控制」加拿大礦業公司，而在這種機制下，買家可以用特定價格獲得獨家的長期金屬礦產供應。

路透報導，一段時間以來，加拿大及其盟國正尋求與中國「脫鉤」，比如實現在電池金屬供應鏈上的多元化。此外，今年春季，加拿大還將推出修訂後的《加拿大投資法》（Investment Canada Act），該法將拒絕加拿大政府認定對其國家安全構成威脅的外國投資，或對其施加條件。

而另一方面，威爾金森澄清說，加拿大將繼續與中國貿易。他的原話是：「加拿大當然會繼續與中國貿易，其中一些可能涉及關鍵礦產貿易。」

除了去年底加拿大要求三家中企撤出對加礦產企業投資，加拿大創新、科學與工業部部長商鵬飛還曾聲稱，當外國投資威脅到加拿大國家安全和重要的礦產供應鏈時，加方會果斷採取行動。

對此，中國外交部發言人當時就指出，全球礦產資源產業鏈供應鏈的形成和發展，是市場規律和企業選擇共同作用的結果。加方泛化國家安全概念，人為對中加企業間正常的經貿投資合作設置障礙的做法，與其自身標榜的市場經濟原則和國際經貿規則背道而馳，不利於有關產業發展，有損全球產業鏈供應鏈的穩定。