瀧澤科去年業績及訂單增長，第四季合併營收為10.57億元、營業利益1.0億元、稅前盈餘1.19億元、本期淨利0.96億元，EPS為1.32元。去年合併營收36.03億元，創史上新高，營業利益3.56億元、本期淨利近3.7億元、EPS達5.10元，締造歷史新高。
瀧澤科表示，去年接單高峰期已過，瀧澤科今年第一季出貨及營收預估與去年同期持平，4、5月出貨及營收隨著去年第四季至今年第一季訂單減少而下滑，希望第三季之後接單慢慢回升，全年營收力拚持平。
車床大廠台灣瀧澤科技去年營收及獲利雙雙締造史上新高，EPS從前年2.51元倍增至5.1元，董事會決議每股配發現金股利3.0元，是歷年股利最佳，現金股利配發率58.82％，提到6月20日董事會討論定案。
瀧澤科去年業績及訂單增長，第四季合併營收為10.57億元、營業利益1.0億元、稅前盈餘1.19億元、本期淨利0.96億元，EPS為1.32元。去年合併營收36.03億元，創史上新高，營業利益3.56億元、本期淨利近3.7億元、EPS達5.10元，締造歷史新高。
瀧澤科表示，去年接單高峰期已過，瀧澤科今年第一季出貨及營收預估與去年同期持平，4、5月出貨及營收隨著去年第四季至今年第一季訂單減少而下滑，希望第三季之後接單慢慢回升，全年營收力拚持平。
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